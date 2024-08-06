

Зурабишвили: «У нас есть способ противостоять российским паспортам в Абхазии, но мы его не используем»

06.08.2024 22:34





«Грузинские власти легко могли бы сделать шаги [в направлении разрешения грузино-абхазского конфликта], но ничего не делается», — так президент Грузии Саломе Зурабишвили на пресс-конференции 5 августа ответила на вопрос JAMnews о перспективах разрешения конфликта на фоне усиливающегося российского влияния в Абхазии.



Саломе Зурабишвили сказала, что бывший премьер-министр ничего не предпринял в отношении инициативы президента о выдаче грузинских паспортов абхазам и осетинам в упрощенном порядке: «Мы могли бы очень легко сделать этот один шаг, который предлагали наши эксперты по конфликтам. Я обращалась к тогдашнему премьер-министру с предложением предоставить упрощенное гражданство тем, кто родился в период референдума 1991 года, кто проживал в это время Абхазии [и Цхинвальском регионе], но ничего не было сделано».



Президент сказала, что такой спрос есть, особенно на фоне того, что российский паспорт стал очень непривлекательным.



«Россия пытается усилить влияние в Абхазии, но в то же время у абхазов растет понимание, что что-то тут не так. Надежды, которые у них были на Россию, не оправдались. А мы могли предложить им альтернативу российских паспортов. Это зависит от нас, и это не конфронтация, мы могли бы сделать этот шаг спокойно, тихо», — сказала Саломе Зурабишвили.



Комментируя строительство российской военно-морской базы в Очамчире, президент сказала: «Это очень серьезная проблема не только для Грузии, это вопрос безопасности для всего Черного моря».



«Если бы это правительство было по-настоящему патриотичным и защищало национальные интересы, мы должны были бы обсуждать этот вопрос на саммите НАТО, на международных встречах по вопросам безопасности черноморского региона. Запад заинтересован не только в Кавказе, но и в Черном море. Это наш козырь, но станет нашей слабостью, если мы не отреагируем», — сказала она.



Президент Грузии 5 августа в течение двух часов отвечала на вопросы журналистов.





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