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Верховный представитель ЕС опубликовал заявление по случаю 16-й годовщины августовской войны
06.08.2024 22:54
Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС и вице-президент Еврокомиссии, по случаю 16-й годовщины августовской, российско-грузинской войны 2008 года опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что приверженность ЕС мирному урегулированию конфликтов в Грузии остается непоколебимой.
Боррель отметил, что ЕС по-прежнему решительно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах международно признанных границ страны.
«7 августа исполняется 16 лет с начала войны между Россией и Грузией в августе 2008 года. Приверженность Европейского союза мирному урегулированию конфликтов в Грузии остается твердой.
Мы вновь осуждаем продолжающееся военное присутствие России в оккупированных отколовшихся регионах Абхазии и Южной Осетии в нарушение как международного права, так и обязательств России по соглашению из шести пунктов от 12 августа 2008 года.
Права человека затронутых конфликтом общин в Грузии продолжают нарушаться, в том числе в результате политики «пограничного контроля», закрытия пропускных пунктов и незаконных задержаний российскими военными и де-факто властями. Ограничения свободы передвижения должны быть прекращены, нарушения прав человека должны быть расследованы, а правосудие должно быть обеспечено для всех жертв.
Мы по-прежнему полностью привержены мирному урегулированию конфликта, в том числе благодаря участию Европейского союза в качестве сопредседателя Женевских международных дискуссий, работе cпециального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии, а также постоянному присутствию на местах Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС-Грузия).
Мы призываем всех участников международных Женевских переговоров к конструктивному участию в дискуссиях для достижения полного выполнения соглашения из шести пунктов от 12 августа 2008 года.
Европейский Союз вновь заявляет о своей неизменной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ«, — говорится в заявлении Жозепа Борреля.
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