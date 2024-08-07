

«Грузинская мечта» анонсировала публичный суд над ЕНД из-за августовской войны 2008 года

07.08.2024 16:43





Правящая партия «Грузинская мечта» назвала августовскую войну 2008 году «преступной авантюрой» Единого Национального движения и анонсировала «публичный судебный процесс» над ЕНД после выборов.



Одновременно «Грузинская мечта» в очередной раз обвинила бывшую правящую партию в попытке втянуть Грузию в очередную войну и «открыть второй фронт» на фоне российско-украинского конфликта.



Дословно:



«В 2008 году эти люди сознательно организовали худшую провокацию и совершенно сознательно выполнили полученное извне антигосударственное задание. От кого исходил этот приказ и чьи задачи выполняли высшие должностные лица правительства того времени, мы не будем здесь намеренно останавливаться на этом вопросе, ибо все выяснит публичный судебный процесс. Мы будем стороной-истцом в этом процессе, а «Национальному движению» придется нести коллективную ответственность за вероломное преступление, совершенное против страны и народа», — говорится в заявлении.



«Грузинская мечта» обвиняет «Национального движение», в том, что его управление страной «имело самые страшные последствия»: «В результате войны 2008 года мы потеряли два исторических региона, сотни солдат и мирных жителей были убиты, 30 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Недопустимо, чтобы преступление такого масштаба оставалось безнаказанным без юридической оценки».



Здесь же отмечается, что «все это не смягчает преступлений, совершенных Россией, ни того факта, что Российская Федерация несет ответственность за оккупацию территорий нашей страны».



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В заявлении правящей партии утверждается, что на протяжении лет «Национальное движение» называло 8 августа датой начала войны, однако несколько лет назад оппозиция начала проводить «протокольные мероприятия» 7 августа. Причина тому, как утверждают в «Грузинской мечте» — попытка «скрыть собственное преступление и уйти от ответственности»:



«Первое официальное заявление тогдашнего правительства Грузии об отсутствии российских войск в ареале боевых действий 7 августа появляется в постановлении президента №402. В документе, опубликованном 9 августа 2008 года, говорится, что российские солдаты и российская военная техника вошли в Грузию через Рокский тоннель 8 августа.



За этим документом вскоре последовало подписание «Национальным движением» резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы 2 октября 2008 года, что стало одним из самых вероломных шагов в истории Грузии. В резолюции было написано, что эскалация переросла в открытые и полномасштабные военные действия в результате неосторожной бомбардировки Цхинвали грузинской стороной 7 августа. В резолюции указанный акт расценен как непропорциональное применение вооруженных сил грузинской стороной, что нарушает международное гуманитарное право и приверженность Грузии мирному разрешению конфликта».



В том же документе военное вмешательство России было оценено как «контратака», говорится в заявлении правящей партии Грузии:



«Признавшись в совершении тяжелейшего преступления на международном уровне и развязывании войны, правительство в это время подготовило пропагандистский фильм и повторило признание устами Заза Гогавы, высокопоставленного военного чиновника, тогдашнего начальника Генерального штаба. В частности, в пропагандистском фильме Гогава говорит, что первый этап военной операции необходимо было завершить за 12 часов, поскольку существовал риск того, что в этот конфликт может ввязаться «вероятный противник» — Россия, а грузинская армия в Цхинвальском регионе должна встретить Россию в готовности на уже занятых позициях».



Источник: Новости - Грузия

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