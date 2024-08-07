

ВСУ заняли 11 населенных пунктов в приграничной Курской области РФ - российские источники

07.08.2024 17:15





Из приграничных районов Курской области, которые со вчерашнего дня подвергаются атакам со стороны ВСУ, начали эвакуировать жителей, рассказал в своем обращении врио губернатора области Алексей Смирнов. По его словам, ночью он разговаривал с Владимиром Путиным и «доложил оперативную обстановку».



«Региональный штаб работал всю ночь. Из зоны боевых действий автобусами и на личном транспорте вывезено с обстреливаемых территорий более 200 человек. В течение суток с нашей помощью на личном транспорте из зоны обстрелов выехало несоколько тысяч человек», — рассказал Смирнов.



В Курскую область для оказания помощи пострадавшим приехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга. Смирнов сообщил также, что в регионе отменены все массовые мероприятия.



В приграничных районах Курской области продолжается начавшееся 6 августа наступление ВСУ. Согласно оценкам пророссийских источников, по состоянию на утро 7 августа ВСУ заняли в регионе 11 населенных пунктов и вклинились вглубь российской территории примерно на 15 км. Ширина клина оценивается в 10–11 км.



По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа над Курской областью сбили две ракеты и четыре беспилотника. Число пострадавших достигло 28 человек. Днем Смирнов сообщил о том, что сбиты еще две ракеты.



Украинские власти до сих пор никак не комментируют операцию.





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