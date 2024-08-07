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Франция еще раз подтверждает свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии - посольство
07.08.2024 17:30
Спустя 16 лет после агрессии России против Грузии Франция еще раз подтверждает свою полную приверженность суверенитету и территориальной целостности страны в пределах ее международно признанных границ.
Об этом говорится в заявлении посольства Франции в Грузии.
«Франция подчеркивает, что одностороннее признание самопровозглашенных властей оккупированных сепаратистских регионов — Абхазии и Южной Осетии, милитаризация этих регионов, а также создание препятствий во взаимоотношениях между этими регионами и остальной частью Грузии представляют собой неприемлемое нарушение международного права. Франция призывает Россию полностью выполнить обязательства, взятые на себя 12 августа и 8 сентября 2008 года.
Франция снова выражает поддержку платформы «Женевские международные дискуссии», сопредседателями которой являются Европейский союз, ОБСЕ и Организация Объединенных Наций.
Только эта рамка для обсуждения позволит сторонам работать над совместным решением. Франция вместе со своими европейскими партнерами продолжит поддерживать работу Миссии наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) и Специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии, а также европейский путь и суверенитет Грузии», — говорится в заявлении.
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