

Армия Украины в Курской области захватила ключевой пункт прокачки российского газа в Европу

07.08.2024 17:41





Армия Украины, вошедшая в Курскую область, днем в среду смогла захватить газоизмерительную станцию «Суджа», через которую российский газ качается в Европу, сообщили российские источники.



«Суджа» — единственный оставшийся у «Газпрома» пункт прокачки газа через территорию Украины — была под контролем ВСУ по состоянию на 13:00 мск, сообщил «Рыбарь».



По данным других z-пабликов, сам город Суджа оказался в оперативном окружении: там находятся войска Минобороны и силы ФСБ. На снимках КПП Суджи, сделанных с дронов, видны следы обстрелов и подбитый танк. Станция «Газпрома» находится в непосредственной близости от КПП, пишет «Рыбарь».



По его данным, с начала дня украинским войскам удалось продвинуться вглубь Курской области еще на 3 км, а под их контролем оказались Обуховка, Покровское, Толстый Луг и Любимовка.



Через станцию «Суджа» «Газпром» качает на экспорт примерно 40 млн кубометров газа ежедневно. Это топливо поступает в Австрию, Словакию и Венгрию и обеспечивает примерно половину поставок «Газпрома» в Европу. Оставшийся газ европейские страны закупают через Турцию по трубопроводу «Турецкий поток».





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