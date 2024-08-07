|
|
|
Армия Украины в Курской области захватила ключевой пункт прокачки российского газа в Европу
07.08.2024 17:41
Армия Украины, вошедшая в Курскую область, днем в среду смогла захватить газоизмерительную станцию «Суджа», через которую российский газ качается в Европу, сообщили российские источники.
«Суджа» — единственный оставшийся у «Газпрома» пункт прокачки газа через территорию Украины — была под контролем ВСУ по состоянию на 13:00 мск, сообщил «Рыбарь».
По данным других z-пабликов, сам город Суджа оказался в оперативном окружении: там находятся войска Минобороны и силы ФСБ. На снимках КПП Суджи, сделанных с дронов, видны следы обстрелов и подбитый танк. Станция «Газпрома» находится в непосредственной близости от КПП, пишет «Рыбарь».
По его данным, с начала дня украинским войскам удалось продвинуться вглубь Курской области еще на 3 км, а под их контролем оказались Обуховка, Покровское, Толстый Луг и Любимовка.
Через станцию «Суджа» «Газпром» качает на экспорт примерно 40 млн кубометров газа ежедневно. Это топливо поступает в Австрию, Словакию и Венгрию и обеспечивает примерно половину поставок «Газпрома» в Европу. Оставшийся газ европейские страны закупают через Турцию по трубопроводу «Турецкий поток».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна