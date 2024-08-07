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Президент: Оккупация не забыта, мы никогда к этому не привыкнем и не примем
07.08.2024 19:00
Оккупация не забыта! Мы никогда к этому не привыкнем и не примем! - об этом пишет в соцсети президент Грузии Саломе Зурабишвили и откликается на войну августа 2008 года.
По словам президента Зурабишвили, Грузия будет решительно противиться любым попыткам дестабилизации.
«Август заключает трагическое воспоминание для истории Грузии. 16 лет с момента последнего вторжения России, оккупация не забыта! Мы никогда к этому не привыкнем и не примем!
Грузия твердо останется на своем европейском пути и будет решительно противиться любым попыткам дестабилизации», - написала Зурабишвили
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