

Президент: Оккупация не забыта, мы никогда к этому не привыкнем и не примем

07.08.2024 19:00





Оккупация не забыта! Мы никогда к этому не привыкнем и не примем! - об этом пишет в соцсети президент Грузии Саломе Зурабишвили и откликается на войну августа 2008 года.



По словам президента Зурабишвили, Грузия будет решительно противиться любым попыткам дестабилизации.



«Август заключает трагическое воспоминание для истории Грузии. 16 лет с момента последнего вторжения России, оккупация не забыта! Мы никогда к этому не привыкнем и не примем!



Грузия твердо останется на своем европейском пути и будет решительно противиться любым попыткам дестабилизации», - написала Зурабишвили





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