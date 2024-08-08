

В память о погибших в войне 2008 года на здании администрации правительства был приспущен государственный флаг

08.08.2024 12:18





В 16-ю годовщину российско-грузинской войны 2008 года на здании администрации правительства Грузии в память о погибших был приспущен государственный флаг.



Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.



По их информации, согласно распоряжению правительства, в знак чествования памяти погибших в результате широкомасштабной военной интервенции, осуществленной Российской Федерацией в Грузию с целью незаконной оккупации грузинских территорий — Абхазии и Цхинвальского региона, были приспущены государственные флаги на зданиях всех административных органов по всей стране и в дипломатических представительствах Грузии за рубежом.







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