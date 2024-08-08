

ЕС осуждает военное присутствие России в оккупированных регионах Грузии

08.08.2024 17:15





6 августа Европейский союз вновь осудил продолжающееся военное присутствие России на оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии в нарушение международного права и обязательств Кремля по соглашению от 12 августа 2008 года.



В заявлении по случаю 16-й годовщины начала войны между Россией и Грузией, которая началась в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель выразил твердую приверженность Европейского союза мирному урегулированию конфликта в Грузии.



«Права человека затронутых конфликтом поселений в Грузии продолжают нарушаться, в том числе из-за политики «бордеризации», закрытия пропускных пунктов и незаконных задержаний со стороны российских военных и фактических властей региона, – говорится в заявлении. – Ограничения свободы передвижения должны быть прекращены, нарушения прав человека должны быть расследованы, и справедливость должна быть обеспечена для всех пострадавших».



Боррель добавил, что ЕС остается полностью приверженным мирному урегулированию конфликта, в том числе через участие ЕС в качестве сопредседателя Женевских международных дискуссий, через работу Специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии, а также постоянное присутствие на местах Мониторинговой миссии ЕС.



Европейский союз также подтвердил свою неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.





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