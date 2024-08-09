|
|
|
В Липецкой области из-за атаки беспилотников объявлена эвакуация четырех населенных пунктов
09.08.2024 10:29
В Липецкой области России из-за атаки дронов в целях обеспечения безопасности объявлена эвакуация четырех населенных пунктов, сообщают российские СМИ.
По их информации, на территории Липецкого муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации с целью ликвидации последствий взрыва взрывоопасных объектов.
Для обеспечения безопасности были эвакуированы населенные пункты: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. Около 2:00 по московскому времени был объявлен красный уровень тревоги, однако позже его отменили, и на данный момент на всей территории округа действует желтый уровень тревоги.
Ранее губернатор области Игорь Артамонов сообщил, что на Липецк была совершена массированная атака дронов, в результате которой поврежден объект энергетической инфраструктуры и произошел сбой в подаче электроэнергии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна