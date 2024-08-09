

Власти Курской области заявили о приближении ВСУ к Курской АЭС

09.08.2024 16:26





Вооруженные силы Украины, которые четвертый день находятся на территории Курской области и, по данным украинских военных источников, взяли под контроль не менее 20 населенных пунктов, приближаются к Курской АЭС.



Бои идут «в нескольких десятках километров» от города Курчатов, где находится станция, питающая энергией 19 регионов Центрального федерального округа, сообщил в пятницу глава городской администрации Игорь Корпунков. Он призвал местных жителей не поддаваться панике и заявил, что все предприятия города работают «штатно».«Враг задействовал так называемый, „психологический спецназ“. Его цель – создать неуправляемую ситуацию и хаос», — написал Корпунков на своей странице в VK.



По данным Z-каналов, передовому отряду ВСУ удалось дойти до села Кромские Быки, которое расположено примерно в 30 км от АЭС. Еще ближе к селу — на расстоянии 15 км — находится трасса Курск — Льгов — Рыльск, контроль над которой позволит украинским силам «двигаться на восток в сторону Курчатова, где располагается АЭС», пишет телеграм-канал «Военный осведомитель».



В среду Росгвардия объявила об усилении охраны станции, от которой зависят 90% промышленных предприятий Курской области. Туда переброшены «отряды специалистов из ССО и ФСБ, которые должны обеспечить безопасность стратегического объекта», пишет близкий к Минобороны канал «Рыбарь».



По данным Z-военкоров, близ АЭС размещают комплексы «Панцирь», а также «оборудуют дополнительные рубежи обороны».





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