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Украинские военные вошли в еще один район Курской области


11.08.2024   18:32


«Украинские военные вошли в еще один район Курской области. По данным СМИ», — об этом сообщает глава Беловского района Николай Волобуев.

«аход диверсионно-разведывательных групп на нашу территории создал много суматохи и паники. Сейчас ситуация стабильная, но очень напряженная», — говорит Волобуев в видеообращении.

По его словам, боевых столкновений не происходит. До этого бои шли в двух районах Курской области — Кореневского и Суджанского.

Беловский район находится юго-восточнее Суджанского.


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