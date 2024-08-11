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Украинские военные вошли в еще один район Курской области
11.08.2024 18:32
«Украинские военные вошли в еще один район Курской области. По данным СМИ», — об этом сообщает глава Беловского района Николай Волобуев.
«аход диверсионно-разведывательных групп на нашу территории создал много суматохи и паники. Сейчас ситуация стабильная, но очень напряженная», — говорит Волобуев в видеообращении.
По его словам, боевых столкновений не происходит. До этого бои шли в двух районах Курской области — Кореневского и Суджанского.
Беловский район находится юго-восточнее Суджанского.
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