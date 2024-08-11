

Украинские военные вошли в еще один район Курской области

11.08.2024 18:32





«Украинские военные вошли в еще один район Курской области. По данным СМИ», — об этом сообщает глава Беловского района Николай Волобуев.



«аход диверсионно-разведывательных групп на нашу территории создал много суматохи и паники. Сейчас ситуация стабильная, но очень напряженная», — говорит Волобуев в видеообращении.



По его словам, боевых столкновений не происходит. До этого бои шли в двух районах Курской области — Кореневского и Суджанского.



Беловский район находится юго-восточнее Суджанского.





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