

Израиль привел в повышенную готовность свои войска из-за угрозы атаки Ирана

13.08.2024 10:39





Израиль впервые в этом месяце установил повышенный уровень боевой готовности для своих военных после наблюдения за подготовкой Ирана и Хезболлы к атакам, пишет The Wall Street Journal.



Ранее Пентагон заявил, что отправляет в регион подлодку с управляемыми ракетами и ускоряет прибытие второго авианосца на фоне повышенной озабоченности по поводу возможного ответа Ирана и Хезболлы на убийство лидеров боевиков в Тегеране и Бейруте.





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