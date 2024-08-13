

МИД Украины заявил об отсутствии планов аннексировать захваченные территории Курской области

13.08.2024 19:11





Украинская армия не планирует захватывать территорию Курской области, вторжение регион нужно для защиты украинцев, заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.



«В отличие от РФ, Украине чужое не нужно. Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территорию в Курской области, мы хотим защитить жизнь своих людей», — цитирует Тихого «Интерфакс-Украина».



По его словам, Россия обстреливала из Курской области Сумскую область Украины и с начала лета по региону было нанесено более 2 тыс. ударов. Тихий добавил, что украинская армия не обладает необходимым вооружением для защиты от российских ракет и авиабомб.



«Поэтому есть [цель] конкретно с помощью ВСУ проводить освобождение этих приграничных районов от российских военных контингентов, которые наносят по Украине удары», — уточнил Тихий. Он пояснил, что операция в Курской области затрудняет наступление российских войск в Донбассе и усложняет логистику.



ВСУ прорвали госграницу с Россией и начали наступать в Курской области утром 6 августа. К началу следующей недели им удалось захватить 480 км² территории, доложили региональные власти президенту Владимиру Путину. По их словам, глубина проникновения составила 12 км, а ширина — 40 км. По информации главкома ВСУ Александра Сырского, на 12 августа армия Украины контролировала около 1000 км² российской территории.



9 августа Кремль ввел в Курской, Белгородской и Брянской областях режим контртеррористической операции (КТО), передав полномочия по выдавливанию ВСУ на территорию Украины главе ФСБ Александру Бортникову. Координатором действий российской армии в Курской области был назначен бывший охранник президента, а ныне секретарь Госсовета Александр Дюмин, утверждают Z-каналы.



Ранее за эти действия отвечал глава Генштаба Валерий Герасимов, который сообщил Путину недостоверную информацию о количестве вошедших в регион украинских военных и проигнорировал данные разведки о готовящемся вторжении.



Сам Путин признал, что Вооруженные силы России неспособны полностью контролировать ситуацию внутри страны, и заявил о необходимости готовиться к новым атакам со стороны ВСУ. «Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка», — отмечал он.





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