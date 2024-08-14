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Байден: наступление в Курской области — настоящая дилемма для Путина
14.08.2024 00:36
Президент США Джо Байден заявил, что наступление украинских войск в Курской области ставит российского президента Владимира Путина перед настоящей дилеммой.
Это первый официальный комментарий американского лидера по поводу происходящего.
«Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я могу сказать об этом, пока наступление продолжается», — сказал Байден журналистам (цитата по AFP).
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