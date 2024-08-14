

Байден: наступление в Курской области — настоящая дилемма для Путина

14.08.2024 00:36





Президент США Джо Байден заявил, что наступление украинских войск в Курской области ставит российского президента Владимира Путина перед настоящей дилеммой.



Это первый официальный комментарий американского лидера по поводу происходящего.



«Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я могу сказать об этом, пока наступление продолжается», — сказал Байден журналистам (цитата по AFP).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





