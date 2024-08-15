

Украинские военные создали буферную зону в Курской области

15.08.2024 10:45





Украинские военные создали буферную зону в Курской области в целях самообороны. Об этом омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец написал в своем Telegram-канале после совещания, проведенного президентом Владимиром Зеленским.



«Присоединился к совещанию президента Украины Владимира Зеленского, на котором обсуждались вопросы стабилизационных мероприятий в Курской области. В реализации своего права на самооборону, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, Украина имеет право не только защищаться, но и должна придерживаться всех международных конвенций и требований международного гуманитарного права…



Поэтому наши военные в целях самообороны сформировали «буферную (санитарную) зону» в Курской области…



В «буферной зоне» должны обеспечиваться поставки продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов», - пишет Любинец.



Украинский омбудсмен также отмечает, что на совещании обсуждался и доступ представителей МККК, ООН и других беспристрастных международных организаций в осуществлении гуманитарных мероприятий.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





