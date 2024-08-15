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Украинские военные создали буферную зону в Курской области
15.08.2024 10:45
Украинские военные создали буферную зону в Курской области в целях самообороны. Об этом омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец написал в своем Telegram-канале после совещания, проведенного президентом Владимиром Зеленским.
«Присоединился к совещанию президента Украины Владимира Зеленского, на котором обсуждались вопросы стабилизационных мероприятий в Курской области. В реализации своего права на самооборону, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, Украина имеет право не только защищаться, но и должна придерживаться всех международных конвенций и требований международного гуманитарного права…
Поэтому наши военные в целях самообороны сформировали «буферную (санитарную) зону» в Курской области…
В «буферной зоне» должны обеспечиваться поставки продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов», - пишет Любинец.
Украинский омбудсмен также отмечает, что на совещании обсуждался и доступ представителей МККК, ООН и других беспристрастных международных организаций в осуществлении гуманитарных мероприятий.
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