

Совет безопасности ООН на закрытом заседании обсудил ситуацию на оккупированных Россией территориях Грузии

15.08.2024 14:11





14 августа 2024 года Совет безопасности ООН на закрытом заседании, в связи с 16-й годовщиной российско-грузинской войны обсудил ситуацию на оккупированных Россией территориях Грузии и вопрос российско-грузинского конфликта.



Как говорится в заявлении, распространенном МИД Грузии, в рамках заседания, исполняющая обязанности постоянного представителя Мальты при ООН Франческа Гати представила Совету безопасности доклад, в котором предоставила членам Совета обновленную информацию о ситуации на местах и процессе Женевских международных дискуссий.



«После заседания совместное заявление для медиа сделали представители стран-членов Совета безопасности - США, Великобритании, Франции, Японии, Мальты и Словении, а также будущих государств-членов Совета Дании и Греции.



В заявлении они отметили, что прошло 16 лет с момента полномасштабной военной агрессии России против Грузии и незаконного вторжения на территории Грузии. Вторжение в Грузию в 2008 году продемонстрировало усиление агрессивной политики России по отношению к соседним странам и архитектуре европейской безопасности.



Представители вышеупомянутых стран выразили решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и выразили обеспокоенность грубым нарушением Россией территориальной целостности Грузии. Они осудили грубое вторжение и продолжающееся незаконное размещение российских вооруженных сил в неотделимых регионах Грузии - Абхазии и Цхинвали, что противоречит хартии ООН, эффективный контроль России, а также шаги, направленные на аннексию этих регионов, которые ставят целью инкорпорирование обоих в политическую, военную, юридическую, экономическую и социальную сферы России, включая подписание интеграционных соглашений, передачу РФ стратегически важных объектов - курорта Бичвинта, аэропорта Сухуми и порта Очамчире и проведение незаконных т.н. выборов.



Представители США, Соединенного Королевства, Франции, Японии, Мальты, Словении, Дании и Греции еще раз призвали Россию полностью выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, подписанному при посредничестве ЕС, и немедленно вывести свои вооруженные силы и силы безопасности с территории Грузии», - говорится в заявлении.





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