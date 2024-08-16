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В воинской части Брянской области подтвердили сдачу в плен ВСУ десятков российских военных
16.08.2024 23:07
Десятки военнослужащих в/ч № 12721, расположенной в городе Клинцы Брянской области, могли сдаться в плен Вооруженным силам Украины в ходе боевых действий в Курской области. Об этом «Вёрстке» рассказали в самой воинской части.
Ранее родственники 102 российских военных, в том числе солдат-срочников, проходивших службу в в/ч № 12721, заявили об их пропаже после начавшегося наступления ВСУ под Курском. Старший лейтенант Алексей Чернов, который занимается поисками этих военнослужащих, сообщил изданию, что в настоящий момент рано говорить о попадании в плен всех пропавших.
«Понимаете, в любом случае информация должна быть подтверждена. Либо родственники, либо сослуживцы, если узнают военнослужащего, пишут либо заявление, либо рапорт с объяснениями. Это основание, чтобы военнослужащий был перенесен уже в статус пленного или без вести пропавшего. Пока основной поток — это о сотне человек пытаюсь просто выяснить, что, чего и как», — объяснил он.
Точное число попавших в плен старший лейтенант не назвал, однако отметил, что их «не два, а намного больше». При этом Чернов добавил, что «не занимается срочниками». «Возможно, часть ребят попадет в зону моей ответственности, но дать информацию по всем ребятам, где они находятся, что с ними произошло, я, к сожалению, не могу», — сказал военнослужащий. Для поиска солдат срочной службы Минобороны создало горячую линию, напомнил офицер: «Мне уже оборвали весь телефон. Не надо мне звонить. По срочникам я не помогу ничем».
В настоящий момент точно не известно, сколько российских военных попали в плен к ВСУ в ходе боев в Курской области, но, как пишет Independent, ссылаясь на информированный источник среди украинских военных, это может быть 2 тысячи человек, включая солдат срочной службы. Издание FT, в свою очередь, сообщает о «нескольких сотнях» пленных. Sky News со ссылкой на сотрудника украинского центра по работе с пленными указывает, что среди находящихся в плену есть российские солдаты срочной службы в возрасте от 19 до 21 года.
После массовой сдачи в плен военнослужащих РФ в Курской области матери срочников обратились к Владимиру Путину с требованием провести немедленный обмен с украинской стороной. Соответствующая петиция была размещена на сайте Change.org.
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