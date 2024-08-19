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Украина контролирует 92 населенных пункта Курской области России — Зеленский


19.08.2024   23:29


Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что ВСУ контролируют в Курской области уже 92 населенных пункта.

«На сегодня наши силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта. Идет укрепление наших позиций, стабилизация означенных районов и пополнение обменного фонда для Украины. В целом эта операция стала наибольшей нашей инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена — мы уже добыли наибольшее число российских пленных за одну операцию», — сказал Владимир Зеленский на совещании руководителей дипломатических миссий Украины.

В конце прошлой недели главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утверждал, что украинская армия на тот момент контролировала 82 населенных пункта Курской области.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверять утверждения воюющих сторон.

В Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Курской области, куда вошли части украинской армии, в сумме — 186 населенных пунктов.

Что касается общей территории под контролем ВСУ, то, как отмечают многие военные наблюдатели, четкая линия фронта в Курской области все еще не сформировалась, и любые оценки площади под контролем ВСУ будут достаточно условными.


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