

Гоциридзе: Заявление «Грузинской мечты» можно назвать программой предательства

20.08.2024 13:53





Речь идет об установлении отношений с Абхазией, что, оказывается, требует изменений в Конституции. Какие нужны изменения для установления отношений с Абхазией? Фактически, наверное, подразумевается конфедерация. Пусть признают независимость Абхазии, - заявил журналистам депутат от «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе по поводу заявления «Грузинской мечты».



По его оценке, это заявление является предвыборной программой «Грузинской мечты», которую можно назвать заявленной программой предательства.



Как пояснил Гоциридзе, «Грузинская мечта» действует непосредственно по заданию России, и это их заявление является программой отдаления страны от Запада и интеграции в Россию.



«Грузинская мечта» действует непосредственно по заданию России. Это их заявление является программой отдаления страны от Запада и интеграции в Россию. Эта власть уже стала крайне опасной, и единственный способ спасти страну – отправить этот предательский режим путем выборов на политический тот свет», - заявил Гоциридзе.



Для справки, политсовет «Грузинской мечты» распространяет обширное заявление, в котором говорится о тех основных пунктах, для которых правящей команде нужно получить конституционное большинство по итогам парламентских выборов 2024 года.



В заявлении отмечается, что сразу после получения конституционного большинства они «инициируем правовой процесс, в результате которого «Единое национальное движение» и все его партии-сателлиты или правопреемники будут объявлены неконституционными».



Кроме того, как отмечает правящая партия, она планирует инициировать конституционные изменения по ряду вопросов, среди которых и вопрос территориального государственного устройства.



Как говорится в заявлении, «в случае восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем необходимо будет внести изменения в Конституцию Грузии, чтобы система управления и территориальное государственное устройство Грузии соответствовали новой реальности».





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