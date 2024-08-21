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Оккупанты похитили гражданина Грузии близ Ахалгори
21.08.2024 17:54
Представители оккупационного режима незаконно задержали вблизи оккупированного Ахалгори гражданина Грузии.
По информации Службы государственной безопасности, получив информацию о данном инциденте, СГБ активировала «горячую линию», которой оперирует Миссия наблюдателей Евросоюза.
«Информация об очередном факте незаконного задержания незамедлительно доводится до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров.
Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии в кратчайшие сроки», - отмечается в информации.
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