

Оккупанты похитили гражданина Грузии близ Ахалгори

21.08.2024 17:54





Представители оккупационного режима незаконно задержали вблизи оккупированного Ахалгори гражданина Грузии.



По информации Службы государственной безопасности, получив информацию о данном инциденте, СГБ активировала «горячую линию», которой оперирует Миссия наблюдателей Евросоюза.



«Информация об очередном факте незаконного задержания незамедлительно доводится до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров.



Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии в кратчайшие сроки», - отмечается в информации.





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