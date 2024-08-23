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В Цхинвали убит российский военнослужащий 4-й военной базы РФ


23.08.2024   11:50


В Цхинвали, в районе «Шанхая», убит российский военнослужащий 4-й военной базы РФ, сообщает «Сапа».

Известно, что 43-летний военнослужащий пропал несколько дней назад.

По информации «Сапы», тело было найдено случайно — мужчина, выгуливая собаку, почувствовал трупный запах и обнаружил тело.

Предварительный осмотр места происшествия не выявил следов насилия, однако точную причину смерти установят после проведения экспертизы.


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