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В Цхинвали убит российский военнослужащий 4-й военной базы РФ
23.08.2024 11:50
В Цхинвали, в районе «Шанхая», убит российский военнослужащий 4-й военной базы РФ, сообщает «Сапа».
Известно, что 43-летний военнослужащий пропал несколько дней назад.
По информации «Сапы», тело было найдено случайно — мужчина, выгуливая собаку, почувствовал трупный запах и обнаружил тело.
Предварительный осмотр места происшествия не выявил следов насилия, однако точную причину смерти установят после проведения экспертизы.
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