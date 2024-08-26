|
|
|
В результате российской атаки на Краматорск погиб член команды Reuters Райан Эванс, двое журналистов ранены
26.08.2024 13:11
В результате атаки России на город Краматорск на востоке Украины погиб член команды информационного агентства Reuters Райан Эванс, двое журналистов пострадали.
Райан Эванс работал консультантом по безопасности в Reuters. Члены команды Reuters проживали в отеле «Сафир», куда попала ракета.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего Райана Эванса.
Бывший британский солдат Райан Эванс работал в Reuters с 2022 года и отвечал за безопасность журналистов.
По сообщению агентства Reuters, пострадавшие журналисты доставлены в больницу, состояние одного из них тяжелое.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна