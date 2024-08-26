

В результате российской атаки на Краматорск погиб член команды Reuters Райан Эванс, двое журналистов ранены

26.08.2024 13:11





В результате атаки России на город Краматорск на востоке Украины погиб член команды информационного агентства Reuters Райан Эванс, двое журналистов пострадали.



Райан Эванс работал консультантом по безопасности в Reuters. Члены команды Reuters проживали в отеле «Сафир», куда попала ракета.



Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего Райана Эванса.



Бывший британский солдат Райан Эванс работал в Reuters с 2022 года и отвечал за безопасность журналистов.



По сообщению агентства Reuters, пострадавшие журналисты доставлены в больницу, состояние одного из них тяжелое.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





