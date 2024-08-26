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В результате российской атаки на Краматорск погиб член команды Reuters Райан Эванс, двое журналистов ранены


26.08.2024   13:11


В результате атаки России на город Краматорск на востоке Украины погиб член команды информационного агентства Reuters Райан Эванс, двое журналистов пострадали.

Райан Эванс работал консультантом по безопасности в Reuters. Члены команды Reuters проживали в отеле «Сафир», куда попала ракета.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего Райана Эванса.

Бывший британский солдат Райан Эванс работал в Reuters с 2022 года и отвечал за безопасность журналистов.

По сообщению агентства Reuters, пострадавшие журналисты доставлены в больницу, состояние одного из них тяжелое.


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