

В селе Никози обнаружен труп мужчины — его принесло течением реки Лиахви

26.08.2024 21:51





В селе Никози, на контролируемой центральными властями части Грузии, обнаружен труп 45-летнего мужчины. Его, предположительно, принесло течением реки Лиахви с территории оккупированного Цхинвальского региона, сообщает «Сапа» и «РЕС».



Эту информацию подтвердил де-факто глава делегации Цхинвали на встречах МПРИ в Эргнети Егор Кочиев. Он отметил, что Тбилиси уже обратился с запросом о возможном исчезновении человека к де-факто властям по горячей линии наблюдательской миссии Евросоюза в Грузии.



«По горячей линии МПРИ через Миссию наблюдателей ЕС ко мне обратилась грузинская сторона с запросом — не пропадал ли у нас человек, ввиду того, что в реке Большая Лиахва был обнаружен труп мужчины. Мужчине предположительно 45-50 лет и воде он находился около 24 часов», — отметил он.



Сообщается, что пропавшим без вести в оккупированном регионе на данный момент числится только один человек. Источник в де-факто МВД сообщил, что им может оказаться Вадим Аджиев.



«Мужчина пропал в мае этого года, и длительные поиски не привели к результату. Других сведений о пропавших у силовиков нет», — пишет «Сапа».



Тело мужчины отправлено на экспертизу в Тбилиси, предположительно, в бюро имени Левана Самхараули.



Один из пабликов пишет, что «бездыханное тело выбросило на берег сегодня утром (26 августа — ред.). Когда его достали, стало понятно, что шансов на спасение нет, так как оно начало разлагаться. Это тело молодого мужчины в черной майке».



В Тбилиси эту информацию ни СГБ, ни МВД Грузии пока не комментируют.



Источник: SOVA

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