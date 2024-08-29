|
|
|
Грузинский боец Виктор Кипритиди погиб в Украине
29.08.2024 12:21
Грузинский боец Виктор Кипритиди, воевавший на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в Украине. Об этом сообщила грузинская служба Радио Свобода.
49-летний Кипритиди был беженцем из Абхазии, уроженцем Сухуми. Ранее он служил в «Грузинском легионе». Подробности гибели не сообщаются. Тело бойца доставят в Грузию 30 августа.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 60 грузинских бойцов, воевавших на стороне ВСУ.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна