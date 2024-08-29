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Грузинский боец Виктор Кипритиди погиб в Украине


29.08.2024   12:21


Грузинский боец Виктор Кипритиди, воевавший на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в Украине. Об этом сообщила грузинская служба Радио Свобода.

49-летний Кипритиди был беженцем из Абхазии, уроженцем Сухуми. Ранее он служил в «Грузинском легионе». Подробности гибели не сообщаются. Тело бойца доставят в Грузию 30 августа.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 60 грузинских бойцов, воевавших на стороне ВСУ.


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