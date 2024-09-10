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Саакашвили: РФ пытается расселить русских в Очамчирском и Гальском районах


10.09.2024   20:18


«Что касается Абхазии, то Иванишвили открыто перешел на сторону России», — написал в соцсети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Политик прокомментировал заявления лидеров правящей «Грузинской мечты» относительно восстановления территориальной целостности страны. Саакашвили уверен: если миллиардер Бидзина Иванишвили сохранит власть в Грузии, «а Россия выиграет конфронтацию с Западом», Грузия «потеряет и Абхазию, и свою независимость».

Указывая на законопроект о строительстве апартаментов в Абхазии, Саакашвили пишет, что «Россия пытается расселить русских в опустевших Очамчирском и Гальском районах, чтобы нейтрализовать угрозу возвращения грузин в будущем».

«Если Грузия останется на стороне России, возникнет угроза того, что после окончательного поражения России Запад займет позицию в пользу признания независимости Абхазии.

Я хотел бы напомнить всем, что в первой мировой войне Румыния потерпела поражение на поле боя, но из-за того, что она входила в победивший блок, ее территория в результате войны была резко расширена.

Венгрия при [Миклоше] Хорти была союзником Германии во время Второй мировой войны, поэтому страна осталась без большей части своих исторических земель», — добавил Саакашвили, указав на важность парламентских выборов 26 октября.

Бидзина Иванишвили ранее заявил, что «в любой момент может возникнуть вопрос о восстановлении территориальной целостности Грузии, что сделает необходимым внесение соответствующих изменений в Конституцию Грузии». Часть экспертов предполагает, что Москва и Тбилиси могут обсуждать тему создания конфедерации Грузии с Абхазией и Южной Осетией.


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