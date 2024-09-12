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В Эргнети проходит встреча группы МПРИ
12.09.2024 12:11
После полуторамесячной паузы в Эргнети проходит 121-я встреча в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагирования на них.
Как заявил перед встречей заместитель директора Аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе, сегодня будут обсуждаться инциденты, произошедшие на «разделительной линии», в том числе факты бордеризации и незаконные задержания граждан.
«Мы обсудим все инциденты, которые произошли с предыдущей встречи до сегодняшнего дня. Было зафиксировано 8 случаев незаконной бордеризации в Горийском и Карельском муниципалитетах. Имело место прокладывания т.н пашень противопожарной защиты, а также на нескольких участках установлены железные столбы. Что касается незаконных задержаний, то незаконно задержаны шестеро граждан. 10-го сентября были задержаны двое иностранных граждан. Граждане Таджикистана уже освобождены. Также были арестованы отец и сын Джохадзе. Пожилого отца отпустили. В настоящее время в заключении остаются десять граждан Грузии. Ведется работа по освобождению граждан Грузии и их скорейшему возвращению к семьям», — заявил перед началом встречи Ираклий Антадзе.
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