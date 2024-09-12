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СГБ Грузии: в цхинвальском изоляторе незаконно удерживаются 10 граждан
12.09.2024 12:44
В селе Эргнети проходит очередное заседание в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Грузинская сторона в очередной раз поставила вопрос незаконных задержаний граждан Грузии.
По словам заместителя начальника аналитического управления Службы безопасности Грузии Ираклия Антадзе, в цхинвальском изоляторе на сегодняшний день незаконно удерживаются 10 граждан.
«Мы обсудим все инциденты, произошедшие с предыдущей встречи до сегодняшнего дня. Восемь случаев незаконной бордеризации зафиксированы в муниципалитетах Гори и Карели. Вдоль (разделительной) линий установлены металлические столбы.
Что касается незаконных задержаний, (в последнее время) были задержаны 6 граждан. 10 сентября были задержаны двое иностранных граждан. Граждане Таджикистана уже освобождены. Также были задержаны отец и сын Джохадзе. Пожилого отца отпустили.
В настоящее время под стражей остаются десять граждан Грузии. Ведется работа по освобождению граждан Грузии и их скорейшему возвращению в семьи», — заявил перед началом встречи Ираклий Антадзе.
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