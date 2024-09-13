

Цхинвали продолжает добиваться снятия поста в Цнелиси

13.09.2024 15:56





По информации осетинских СМИ, снятие поста полиции Грузии с территории села Цнелиси стало одним из пунктов обсуждений в рамках формата Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Об этом заявил Игорь Кочиев, заместитель представителя президента де-факто Республики Южная Осетия в вопросах постконфликтного урегулирования, глава цхинвальской [де-факто] делегации МПРИ.



«Как правило, мы каждый раз упоминаем об этом посте. Переговоры в этом направлении ведутся, и хочу сказать, что они достаточно тяжелые. Однако не говорить об этой проблеме мы не имеем права. Мы будем добиваться того, чтобы этот незаконный пост полиции был снят с югоосетинской территории», — сказал Кочиев.



121-е заседание прошло в селе Эргнети, следующее заседание запланировано на 12 ноября.



В период с 20 по 24 августа 2019 года отдел специального назначения МВД Грузии установил в окрестности села Цнелиси новый грузинский наблюдательный пункт. Согласно данным МНЕС, пост расположен примерно в 240 метрах от административной границы и на территории администрируемой Тбилиси (TAT), в соответствии с традиционно понимаемой линией прохождения административной границы в этом районе.





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