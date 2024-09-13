

Украинская сторона вернула из российского плена еще 49 военных и гражданских

13.09.2024 18:36





Украинская сторона вернула из российского плена еще 49 военных и гражданских, среди них, впервые за много времени - 23 женщины, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и пост президента Владимира Зеленского в соцсети.



«Еще одно возвращение наших людей, на которое мы всегда ждем и ради которых работаем. 49 украинцев и украинок дома. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. В частности, Ление Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц «Азовстали», - пишет Зеленский в Facebook.



По информации Координационного штаба среди освобожденных 23 солдат и сержантов, 19 офицеров. Восемь - представители ВСУ, двое из Нацполиции, четверо пограничников, 13 военных моряков, 15 защитников Мариуполя и Азовстали из Нацгвардии. Остальные семеро - гражданские.





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