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Украина вернула из российского плена еще 103 бойца
14.09.2024 23:21
Украина вернула из российского плена еще 103 бойца, - информацию об этом распространяют президент Украины Владимир Зеленский и Координационный штаб по вопросам военнопленных.
По словам президента Украины, среди освобожденных 82 рядовых и сержантов и 21 офицер.
«Защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских.
Спасибо нашей команде, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины», - написал Зеленский.
По информации Координационного штаба, обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Российской стороне также передали 103 военных, которые попали в плен в Курской области.
Для справки, 13 сентября Украина вернула из плена еще 49 военных и гражданских лиц, в том числе 23 женщины.
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