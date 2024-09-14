

Украина вернула из российского плена еще 103 бойца

14.09.2024 23:21





Украина вернула из российского плена еще 103 бойца, - информацию об этом распространяют президент Украины Владимир Зеленский и Координационный штаб по вопросам военнопленных.



По словам президента Украины, среди освобожденных 82 рядовых и сержантов и 21 офицер.



«Защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских.



Спасибо нашей команде, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины», - написал Зеленский.



По информации Координационного штаба, обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Российской стороне также передали 103 военных, которые попали в плен в Курской области.



Для справки, 13 сентября Украина вернула из плена еще 49 военных и гражданских лиц, в том числе 23 женщины.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





