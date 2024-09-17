

В Украине погиб еще один грузинский боец

17.09.2024 13:07





Еще один грузинский боец - Георгий Роинишвили ​​погиб в российско-украинской войне. Об этом сообщает в соцсети воющий в Украине грузинский боец Вано Надирадзе.



Как пишет в соцсети спецподразделение «Тбилиси», Роинишвили погиб в бою в Курской области. По их же информации, в ходе этой же операции были ранены трое грузинских бойцов.



Для справки, с начала российско-украинской войны погибло до 70 грузинских бойцов.





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