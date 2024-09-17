

Наблюдатели МНЕС были временно задержаны в районе Хурчи

17.09.2024 19:53





Наблюдатели миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) были временно задержаны «представителями силовых ведомств» в районе Хурчи, близ т.н. пограничной линии Абхазии. Информацию об этом распространяет представительство ЕС в Грузии.



Согласно этой же информации, наблюдатели были отпущены целыми и здоровыми.



Миссия наблюдателей ЕС глубоко обеспокоена любыми действиями, которые мешают ее наблюдателям выполнять возложенные на них обязанности.



«Сегодня в полдень ​​наблюдатели МНЕС при осуществлении планового патрулирования в районе Хурчи, недалеко от линии административной границы Абхазии, были временно задержаны представителями силовых ведомств. Наблюдателей освободили целыми и невредимыми.



Миссия наблюдателей ЕС глубоко обеспокоена любыми действиями, которые мешают ее наблюдателям выполнять возложенные на них обязанности. Такое патрулирование необходимо для обеспечения стабильности, прозрачности и безопасности в районах, пострадавших в результате конфликта. Подобные инциденты такого рода подрывают усилия по восстановлению доверия и превенции напряженности.



Между соответствующими вовлеченными сторонами активирована горячая линия, управляемая Миссией наблюдателей ЕС, для обмена информацией об инциденте», - говорится в заявлении.





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