

Оккупанты похитили двоих граждан Грузии

17.09.2024 23:39





По информации Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, представители российских оккупационных сил незаконно задержали двух граждан Грузии на оккупированной территории близ села Меджврисхеви Горийского муниципалитета.



По сообщению СГБ, получив информацию об упомянутом инциденте, Служба государственной безопасности активировала «горячую линию», которой оперирует миссия наблюдателей ЕС.



«Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров. Задействованы все доступные механизмы по освобождению незаконно задержанных граждан Грузии в кратчайшие сроки.



Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, возлагается на оккупационную силу», - говорится в заявлении СГБ.





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