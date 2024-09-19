

Путин внес в Госдуму договор между РФ и Цхинвали о развитии военно-технического сотрудничества

19.09.2024 11:37





Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и оккупированным цхинвальским регионом Грузии о развитии военно-технического сотрудничества. Соответствующий документ 19 сентября был размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ, сообщает ТАСС.



«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества, подписанный в городе Цхинвале 23 августа 2023 года», - говорится в документе.



В пояснительной записке и заключении правительства, которые содержатся в документе, указано, что «реализация указанного договора будет способствовать углублению сотрудничества в военно-технической сфере в целях укрепления обороноспособности Российской Федерации и Республики Южная Осетия».



Между тем, в Цхинвали заявили, что «благодаря данному договору, Россия стала гарантом поддержания мира и безопасности в Южной Осетии, недопущения эскалации напряженности в регионе в целом».





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