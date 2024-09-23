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Путин представил в ГосДуму соглашение о военном сотрудничестве с Цхинвали
23.09.2024 17:46
Владимир Путин представил в Государственную Думу России соглашение о развитии военно-технического сотрудничества с Южной Осетией (де-факто), для его ратификации. Об этом 19 сентября сообщило российское государственное агентство ТАСС.
— «Ратифицировать соглашение о развитии военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и де-факто Республикой Южная Осетия, подписанное 23 августа 2023 года в городе Цхинвали», — говорится в документе, официально внесённом в Думу 18 сентября.
Согласно пояснительной записке, соглашение направлено на «углубление сотрудничества в военно-технической сфере».
В пакете документов также содержится заключение правительства России, где сказано: «Реализация данного соглашения поспособствует укреплению сотрудничества в военно-технической сфере и усилению обороноспособности Российской Федерации и Республики Южная Осетия».
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