

Путин представил в ГосДуму соглашение о военном сотрудничестве с Цхинвали

23.09.2024 17:46





Владимир Путин представил в Государственную Думу России соглашение о развитии военно-технического сотрудничества с Южной Осетией (де-факто), для его ратификации. Об этом 19 сентября сообщило российское государственное агентство ТАСС.



— «Ратифицировать соглашение о развитии военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и де-факто Республикой Южная Осетия, подписанное 23 августа 2023 года в городе Цхинвали», — говорится в документе, официально внесённом в Думу 18 сентября.



Согласно пояснительной записке, соглашение направлено на «углубление сотрудничества в военно-технической сфере».



В пакете документов также содержится заключение правительства России, где сказано: «Реализация данного соглашения поспособствует укреплению сотрудничества в военно-технической сфере и усилению обороноспособности Российской Федерации и Республики Южная Осетия».







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