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Оккупанты похитили гражданина Грузии с прилегающей к селу Арцеви территории
24.09.2024 19:12
Представители российских оккупационных сил похитили гражданина Грузии в окрестностях оккупированного села Арцеви.
Информацию распространяет Служба государственной безопасности.
«Получив информацию о незаконном задержании, Служба государственной безопасности активировала «горячую линию», которой оперирует Миссия наблюдателей ЕС. Информация была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров. Для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии задействованы все существующие механизмы.
Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе», — заявили в СГБ.
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