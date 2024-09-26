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Кобахидзе абхазам и осетинам: По эту сторону линии оккупации мы всегда будем приветствовать вас с открытым сердцем
26.09.2024 12:09
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал об оккупации территорий Грузии, но не упомянул Россию.
«Несмотря на то, что 20% нашей территории оккупированы незаконно, мы продолжаем двигаться вперед, расти и работать для того, чтобы наши дети жили в лучшей, сильной и более достойной Грузии. Мы последовательно и неустанно работаем над тем, чтобы каждый гражданин Грузии гордился своей страной», – сказал он.
Далее он обратился к жителям оккупированных регионов Грузии.
По словам премьера, правительство последовательно и неустанно работает над тем, чтобы все граждане Грузии гордились своей страной.
«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и обратиться к нашему народу по ту сторону линии оккупации, в Абхазском и Цхинвальском регионах. Все наши шаги направлены на помощь нашему народу, и чтобы однажды вместе с нашими детьми мы смогли жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии. По эту сторону линии оккупации мы всегда будем приветствовать вас с открытым сердцем. Мы должны восстановить все разрушенные мосты в нашей стране», - заявил Ираклий Кобахидзе.
По словам премьер-министра, «несмотря на то, что 20% нашей территории незаконно оккупировано, мы продолжаем двигаться вперед, расти и работаем для того, чтобы наши дети жили в лучшей, более сильной и более достойной Грузии».
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