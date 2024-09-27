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На здании администрации правительства был приспущен государственный флаг
27.09.2024 11:29
В связи с 31-й годовщиной падения Сухуми и в целях почтения памяти погибших на войне в Абхазии, на здании администрации правительства Грузии был приспущен государственный флаг.
По сообщению администрации правительства, государственный флаг приспущен на всей территории Грузии, на всех административных зданиях.
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