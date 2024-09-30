

НПО призвали партии разработать план мирного урегулирования отношений с Сухуми и Цхинвали

30.09.2024 12:36





НПО, работающие над мирной политикой и деоккупацией Грузии, представили меморандум мирного восстановления территориальной целостности Грузии. Документ призывает прозападные политические партии в стране разработать план действий мирного урегулирования отношений с Абхазией и Цхинвальским регионом, который не будет противоречить проевропейскому курсу Грузии.



Открытый меморандум для политических партий инициируют НПО «Движение за Абхазию», «Вынужденные переселенцы из Абхазии / IDPs from Abkhazia», «Гражданское согласие», «Инициативная группа временно перемещенных лиц», а также лица и организации, работающие над мирной политикой.



Инициатива неправительственных организаций охватывает основные принципы деоккупации и мирного восстановления территориальной целостности. Стратегическое видение представителей гражданского сектора основывается на трех компонентах:



• компонент мира;

• компонент безопасности;

• компонент институциональной реформы.



Организации заявляют, что мирное урегулирование вопроса восстановления территориальной целостности Грузии является неотъемлемой частью европейского выбора Грузии.



Среди необходимых шагов НПО — создание условия для мирного возвращения беженцев в родные дома на оккупированных территориях, а также убедить сограждан в Абхазии и Цхинвальском регионе, что силовое решение вопроса исключается.



НПО также призывают политиков выполнить рекомендации Еврокомиссии для вступления Грузии в ЕС, а также возобновить процесс вступления страны в НАТО.



В меморандуме предлагается создать общественную платформу, где представители власти и гражданского сектора, эксперты и аналитики смогут обсуждать проблемы по вопросу восстановления территориальной целостности Грузии и разрабатывать необходимые меры для их решения.



В дополнение, НПО предлагают реформировать законные органы правительства АР Абхазия и органах правительства Грузии.



Организации подчеркивают, что инициатива продиктована необходимостью «согласовать взгляды» на мирную повестку дня урегулирования конфликта и «продемонстрировать волю действующих в стране политических сил поддержать ее и предпринять эффективные шаги для мирного решения вопросов».



«Наша задача — представить видение гражданского сектора прозападным партиям и партиям, основанным на национальных ценностях, для дальнейшего сотрудничества», — говорится в заявлении ряда НПО, которое символически озвучили в день падения Абхазии на площади Героев.



Открытый меморандум НПО



Мирный компонент



Понимание важности разрешения конфликтов, возникающих в результате войны и существующих в результате нее, и признание их разрешения мирными средствами;

• выполнение наших обязательств перед нашим обществом и создание возможностей в обществе, которые обеспечивают мирное решение проблем;

• укрепление нашего заявленного и продуманного выбора «восстановление территориальной целостности в рамках европейской интеграции» ;

• защита прав вынужденных переселенцев, создание условий для мирного сосуществования и их достойного возвращения;

• подтвердить, что наши взгляды не предусматривают силового решения проблем и обеспечения надлежащих мер по защите международного мира и безопасности;



декларация должна обеспечить формирование общего видения среди компетентных организаций, действующих в Грузии, разработку плана действий и его поддержку для достижения мирного урегулирования конфликта, возникшего в результате войны в Грузии. В то же время это не должно противоречить европейской идее развития страны и учитывать все возможные усилия по примирению обществ, разделенных в результате войны, и интеграции их в единое европейское пространство.



Компонент безопасности



Кроме того, для урегулирования конфликтов в Грузии, возникших в результате войны, и достижения цели деоккупации, отмечают НПО, необходимо принять ряд мер, которые будут способствовать улучшению текущей ситуации и приведут к реальному мирному процессу.



• Грузии необходимо вернуться к традиционному курсу развития и сохранить перспективу европейской и евроатлантической интеграции. Выполнить рекомендации ЕС по началу переговоров о вступлении, а также возобновить процесс интеграции в НАТО, который был фактически приостановлен после саммита в Уэльсе;

• разработать реальную стратегию деоккупации, в которой четко изложены все необходимые меры для достижения цели деоккупации;

• обновить концепцию национальной безопасности, в которой будут отражены вызовы, возникающие в результате кардинального изменения обстановки в области безопасности с 2011 года;

• обеспечить безопасность граждан Грузии на административной границе и линии оккупации, чтобы избежать похищений, пыток и убийств граждан Грузии оккупационным режимом;

• воплотить в жизнь все идеи, отраженные в концепции «Шаг к лучшему будущему»;

• создать общественную платформу, состоящую из экспертов и представителей государственных учреждений, которая будет обсуждать существующие проблемы и разрабатывать соответствующие меры;

• принять меры для обеспечения безопасного и свободного передвижения людей в оккупированных Гальском и Ахалгорском муниципалитетах.



Институциональные реформы



• Проведение институциональных реформ в законных органах Автономной Республики Абхазия;

• проведение институциональных реформ в соответствующих органах правительства Грузии с целью продвижения территориальной целостности в качестве приоритетного вопроса.



Источник: SOVA

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