

Цхинвальский режим освободил похищенного Владимира Цабадзе

30.09.2024 20:01





Похищенный российскими оккупационными силами на оккупированной территории близ села Дирби Карельского муниципалитета Владимир Цабадзе свободен и находится на территории, контролируемой центральными властями. Информацию распространяет Служба государственной безопасности.



По данным ведомства, в процессе освобождения Владимира Цабадзе из незаконного заключения активно использовались как механизм «горячей линии», оперируемый Миссией наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии, так и все релевантные инструменты, имеющиеся у центральных властей. Вопрос обсуждался как на встречах, проходивших в формате Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них, так и на Женевских международных дискуссиях.



«Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе.



Центральные власти вместе с международными партнерами продолжают активно работать для освобождения всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», - говорится в информации.





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