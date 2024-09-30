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Цхинвальский режим освободил похищенного Владимира Цабадзе
30.09.2024 20:01
Похищенный российскими оккупационными силами на оккупированной территории близ села Дирби Карельского муниципалитета Владимир Цабадзе свободен и находится на территории, контролируемой центральными властями. Информацию распространяет Служба государственной безопасности.
По данным ведомства, в процессе освобождения Владимира Цабадзе из незаконного заключения активно использовались как механизм «горячей линии», оперируемый Миссией наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии, так и все релевантные инструменты, имеющиеся у центральных властей. Вопрос обсуждался как на встречах, проходивших в формате Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них, так и на Женевских международных дискуссиях.
«Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе.
Центральные власти вместе с международными партнерами продолжают активно работать для освобождения всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», - говорится в информации.
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