

США: Украина может наносить удары вглубь России своим оружием

01.10.2024 14:41





Украина не нуждается в разрешении США, чтобы наносить ответные удары по целям вглубь России. Киев может использовать для этого оружие, которое производит самостоятельно. Такого оружия много, «если ы посмотрите на программы, которые они (Украина) внедрили за последний год». Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.



«А если вы посмотрите на оружие, которое мы им предоставили, — мы ясно дали понять, что они могут использовать его для ответного удара через границу по российским целям, осуществляющим атаки», – добавил представитель Госдепартамента.



По его словам, у Украины огромное количество средств для защиты, а удары западным оружием вглубь территории России не являются «единственной магической возможностью, которая изменит ход конфликта». Об этом же ранее говорил министр обороны США Ллойд Остин.



«Мы рассматриваем все возможности, все тактики и всю поддержку, которую мы оказываем Украине, в комплексе и смотрим, как это повлияет на всё поле боя и на всю стратегию Украины. И это то, что мы будем делать и дальше», – добавил Миллер.



Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал страны Запада снять ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. Этот вопрос был одним из ключевых вовремя визита Зеленского в США на прошлой неделе. Пока Киев не получил разрешение на такие удары. В администрации США до сих пор ведутся дискуссии по этому вопросу, и вопрос о получении Украиной разрешения нельзя считать предрешённым.

Представители российских властей утверждали, что такое разрешение в Москве будут рассматривать как вступление НАТО в «войну» против России.





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