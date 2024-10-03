

Грузия ищет мирные пути разрешения конфликтов и восстановления территориальной целостности - Бочоришвили

03.10.2024 15:53





Фундаментальная цель этой организации – обеспечение безопасности и сотрудничества в Европе, но нам постоянно приходится говорить о конфликтах. Грузия является страной-участницей ОБСЕ, которая на протяжении десятилетий испытывает последствия пренебрежения международными нормами. Конфликт, нарушение территориальной целостности, оккупация Россией двух регионов Грузии – вот те вызовы, с которыми моя страна сталкивается вот уже 3 десятилетия», – заявила председатель комитета парламента Грузии по интеграции с Европой Мака Бочоришвили, выступая на осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Дублине.



По ее словам, заявленная политика властей Грузии заключается в поиске мирных путей разрешения конфликта и восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем, и в этот процесс вовлечены все международные акторы, хотя говорить об успехе Женевских международных переговоров пока сложно.



«В результате 10-летних усилий властей Грузии сегодня и решения международных судов подкрепляют наш тыл, и мы можем бороться за мирное разрешение конфликта не только политическими, но и юридическими аргументами. Даже одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять, насколько сложна сегодня обстановка, мы должны позаботиться о сохранении мира и обеспечении стабильного пути демократического развития страны», - заявил Мака Бочоришвили.



По ее словам, сохранение стабильности и мира в Грузии сегодня важно не только для страны, но и для безопасности всего региона.



«По приглашению властей Грузии у вас будет возможность наблюдать за выборами и сделать объективные выводы. Ваша миссия – это больше, чем просто наблюдение за выборами. Сегодня сохранение стабильности и мира в Грузии важно не только для нас, но и для безопасности всего региона», - заявила Мака Бочоришвили.







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