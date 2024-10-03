

У линии оккупации задержали, а затем отпустили граждан Грузии

03.10.2024 17:11





У разделительной линии «задержаны пьяные граждане Грузии, пытавшиеся снести пограничный знак», сообщает цхинвальское издание «Сапа» со ссылкой на источник в местных силовых структурах.



Жители села Патара-Меджврисхеви Серго Мерабашвили и Ясон Генгиури были задержаны 16 сентября за пересечение разделительной линии.



«Сильно выпили, а потом незаконно пересекли границу Южной Осетии и попытались демонтировать пограничный информационный знак. Свою выходку Серго и Ясон снимали на телефон, дополняя вандализм цветастой нецензурной бранью», - пишет паблик.



Вскоре после задержания граждан Грузии «выдворили» на территорию, подконтрольную официальному Тбилиси, сообщает телеграм-канал.





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