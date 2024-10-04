

Цхинвальский режим задержал двоих граждан Грузии

04.10.2024 13:42





Цхинвальский марионеточный режим задержал граждан Грузии, пытавшихся снести «пограничный» знак. Как утверждает цхинвальская сторона, граждане Грузии были в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил «Сапе» источник в силовых структурах оккупационного режима.



Согласно сообщению, 16 сентября в окрестностях села Громи Цхинвальского района были задержаны два гражданина Грузии, Серго Мерабашвили и Ясон Генгиури.



Эти жители села Патара-Меджврисхеви сильно выпили, а потом незаконно пересекли линию оккупации и попытались демонтировать пограничный информационный знак. Все это Серго и Ясон снимали на телефон, «дополняя цветастой нецензурной бранью».



После задержания задержанных привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение выдуманной границы.



«В их отношении возбуждено уголовное дело, Цхинвальским городским судом избрана мера пресечения — заключение под стражу сроком на два месяца. Им грозит до пяти лет лишения свободы по статье 322 ч. 3 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы по предварительному сговору группой лиц)», — сообщил «Сапе» глава цхинвальской делегации в формате МПРИ Егор Кочиев.





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