|
|
|
Цхинвальский режим задержал двоих граждан Грузии
04.10.2024 13:42
Цхинвальский марионеточный режим задержал граждан Грузии, пытавшихся снести «пограничный» знак. Как утверждает цхинвальская сторона, граждане Грузии были в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил «Сапе» источник в силовых структурах оккупационного режима.
Согласно сообщению, 16 сентября в окрестностях села Громи Цхинвальского района были задержаны два гражданина Грузии, Серго Мерабашвили и Ясон Генгиури.
Эти жители села Патара-Меджврисхеви сильно выпили, а потом незаконно пересекли линию оккупации и попытались демонтировать пограничный информационный знак. Все это Серго и Ясон снимали на телефон, «дополняя цветастой нецензурной бранью».
После задержания задержанных привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение выдуманной границы.
«В их отношении возбуждено уголовное дело, Цхинвальским городским судом избрана мера пресечения — заключение под стражу сроком на два месяца. Им грозит до пяти лет лишения свободы по статье 322 ч. 3 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы по предварительному сговору группой лиц)», — сообщил «Сапе» глава цхинвальской делегации в формате МПРИ Егор Кочиев.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна