Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Незаконно задержанный российскими оккупационными силами Рамаз Бегелури свободен - СГБ


04.10.2024   19:09


Незаконно задержанный российскими оккупационными силами Рамаз Бегелури свободен и находится на территории, контролируемой центральными властями. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.

По данным СГБ, в процессе освобождения Рамаза Бегелури из незаконного заключения активно использовались как механизм «горячей линии», действующий при непосредственном участии Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии, так и все релевантные инструменты, имеющиеся у центральных властей.

«Вопрос обсуждался как на встречах, проходивших в формате Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них, так и на Женевских международных дискуссиях. Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе. Центральные власти вместе с международными партнерами продолжают активно работать для освобождения всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», - говорится в информации СГБ.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна