

Незаконно задержанный российскими оккупационными силами Рамаз Бегелури свободен - СГБ

04.10.2024 19:09





Незаконно задержанный российскими оккупационными силами Рамаз Бегелури свободен и находится на территории, контролируемой центральными властями. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.



По данным СГБ, в процессе освобождения Рамаза Бегелури из незаконного заключения активно использовались как механизм «горячей линии», действующий при непосредственном участии Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии, так и все релевантные инструменты, имеющиеся у центральных властей.



«Вопрос обсуждался как на встречах, проходивших в формате Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них, так и на Женевских международных дискуссиях. Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе. Центральные власти вместе с международными партнерами продолжают активно работать для освобождения всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», - говорится в информации СГБ.





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