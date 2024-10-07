

РФ ведет переговоры с Цхинвали о передаче участка в собственность российской военной базы

07.10.2024 13:03





СМИ публикуют постановление правительства РФ от 1 октября, согласно которому, правительство Российской Федерации одобрило переговоры с Цхинвали по вопросу передачи земельного участка в собственность объединенной российской военной базы.



«В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» принять предложение Минобороны России, согласованное с МИДом России, о проведении переговоров о подписании Протокола между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Южная Осетия о передаче объединенной российской военной базе на территории Республики Южная Осетия земельного участка», — приводят СМИ текст постановления.



Напомним, в оккупированном Россией Цхинвальском регионе Грузии располагается российская 4-я военная база.





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