

Зеленский заявил о возможности закончить войну «не позднее 2025 года»

09.10.2024 22:59





Ситуация на фронте «создает возможность» для шагов по завершению войны в Украине не позднее следующего года, заявил президент Владимир Зеленский.



«В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс сдвинуть ситуацию к миру и устойчивой стабильности. Обстановка на поле боя предоставляет возможность сделать этот выбор — выбор в пользу решительных действий для окончания войны не позднее 2025 года», — цитирует президента Reuters.



Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Киев планирует организовать новый мирный саммит до конца этого года и хочет, чтобы Москва приняла в нем участие. Однако он исключил любые прямые переговоры с Россией на такой встрече.



«Одной из самых важных целей этого саммита является достижение справедливого мира в Украине. Мы не говорим о формате, в котором Украина и Россия сидят друг напротив друга, и Украина выслушивает требования России», — сказал посол на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Дубровнике.



По его словам, международное сообщество и Киев составят список шагов, которые можно будет предпринять для достижения мира в Украине, а затем обсудят, какие требования можно будет выдвинуть России на основе такого списка.



Боднар отметил, что Турция, благодаря своим отношениям как с Россией, так и с Украиной в течение войны, будет важным участником такого саммита.



«Это не будет прямой двусторонней встречей; скорее всего, формат будет таким, что также будут вовлечены третьи стороны, и переговоры будут проходить через них. Мы надеемся провести этот саммит до конца года», — подчеркнул украинский дипломат.



Reuters уточняет, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует прибыть на саммит в Дубровник. Источник в турецкой дипломатии сообщил, что он там вновь подтвердит позицию Анкары о том, что любые мирные переговоры должны включать обе стороны для «справедливого и устойчивого» разрешения конфликта.



Накануне несколько чиновников, знакомых с ходом переговоров украинского президента и лидеров западных государств, сообщили Bloomberg, что Зеленский готов обсуждать условия переговоров с Россией и закончить войну.



По словам одного из них, предложенный Зеленским «план победы» встретил прохладный прием в Вашингтоне. Американские власти попросили Киев сформулировать дорожную карту того, что ему нужно на следующий год, включая военную технику, помощь в промышленном развитии и финансовую поддержку. Украинский президент направил своих помощников в Вашингтон, чтобы поработать над деталями плана. По данным издания, западные союзники усилили давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны.



Украина настаивает на реализации предложенной Зеленским «формулы мира», которая включает возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск с оккупированных территорий.



Президент РФ Владимир Путин в середине июня представил свой план «завершения конфликта». Он включает вывод Вооруженных сил Украины из захваченных Россией украинских регионов, признание Киевом утраты контроля над этими территориями и Крымом, отказ Украины от вступления в НАТО, закрепление за страной безъядерного статуса, а также снятие западных санкций с России. В Киеве план немедленно отвергли, назвав его неприемлемым.





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