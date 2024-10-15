

Совет ООН по правам человека принял резолюцию по оккупированным территориям Грузии

15.10.2024 20:36





11 октября Совет ООН по правам человека принял резолюцию о «сотрудничестве с Грузией», которая призывает к немедленному и неограниченному доступу международным наблюдателям по правам человека в оккупированные Абхазию и Цхинвальский регион. Совет также просит Верховного комиссара ООН по правам человека предоставить обновленную информацию о выполнении резолюции на следующих сессиях и продолжать оказывать техническую помощь через Управление Верховного комиссара в Тбилиси. 22 члена совета поддержали резолюцию, 3 проголосовали против, 20 воздержались.



Совет в очередной раз подтвердил свою «приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ» и приветствовал сотрудничество властей Грузии с Управлением Верховного комиссара ООН.



В резолюции осуждается «продолжающееся незаконное военное присутствие Российской Федерации» на оккупированных территориях Грузии и «попытки легитимизировать ее военное присутствие, включая организацию т.н. выборов, подписание т.н. соглашений и через создание т.н. совместных социально-экономических пространств между Российской Федерацией и (оккупированной) Абхазией».



В резолюции также осуждается конфискация земель, в том числе передача России Сухумского аэропорта и курорта Пицунда в Гагринском районе, а также заявления Цхинвальского региона о планах проведения т.н. референдума по присоединению к Российской Федерации.



Совет ООН по правам человека выразил «серьезную обеспокоенность» по поводу строительства колючей проволоки и искусственных заграждений вдоль оккупационной линии, которые «оказывают негативное влияние на и без того плохое социально-экономическое положение населения, пострадавшего от конфликта, на его свободу передвижения…». Совет отметил серьезные нарушения прав человека, в том числе нарушений прав этнических грузин, дискриминацию, пытки, похищения людей, незаконные задержания, а также ограничения на образование и медицинское обслуживание. Он также осудил снос домов вынужденных переселенцев и уничтожение грузинского культурного наследия в этих регионах.



Кроме того, в резолюции выражается «глубокая обеспокоенность» убийством российскими войсками Тамаза Гинтури и Темура Карбая, а также отсутствием ответственности за убийства этнических грузин в оккупированных регионах, что способствует безнаказанности. Совет также отметил, что вынужденные переселенцы и беженцы по-прежнему не могут вернуться безопасно и достойно в свои дома. Кроме того, он предупредил, что нарушения прав человека в этих регионах несут риск дальнейшего перемещения.



Совет ООН по правам человека выразил «серьезную обеспокоенность» тем, что международным и региональным наблюдателям, включая механизмы ООН по правам человека, по-прежнему отказывают в доступе в оккупированные регионы. Совет подчеркнул, что Верховному комиссару ООН важно периодически представлять доклады, которые помогут провести беспристрастную оценку ситуации с правами человека в обоих регионах.



Резолюция призывает немедленно разрешить Управлению Верховного комиссара и региональным механизмам по правам человека доступ в оккупированные регионы.



Civil Georgia

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