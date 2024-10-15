

Похищенный с линии оккупации у села Земо Арцеви Фридон Пакаури освобожден

15.10.2024 22:39





Служба государственной безопасности Грузии сообщает об освобождении гражданина Фридона Пакаури, ранее похищенного с линии оккупации, у села Земо Арцеви российскими военными. Пакаури уже находится на территории, контролируемой центральными властями, сообщают в СГБ:



«В процессе освобождения Фридона Пакаури из незаконного заключения активно использовался как механизм горячей линии, действующий при Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в Грузии, так и все соответствующие инструменты, находящиеся в распоряжении центрального правительства. Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе», – говорится в заявлении ведомства.



В СГБ подчеркивают, что центральное правительство совместно с международными партнерами продолжает активную работу по освобождению всех граждан Грузии, «незаконно находящихся в заключении на оккупированных территориях».





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