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Похищенный с линии оккупации у села Земо Арцеви Фридон Пакаури освобожден


15.10.2024   22:39


Служба государственной безопасности Грузии сообщает об освобождении гражданина Фридона Пакаури, ранее похищенного с линии оккупации, у села Земо Арцеви российскими военными. Пакаури уже находится на территории, контролируемой центральными властями, сообщают в СГБ:

«В процессе освобождения Фридона Пакаури из незаконного заключения активно использовался как механизм горячей линии, действующий при Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в Грузии, так и все соответствующие инструменты, находящиеся в распоряжении центрального правительства. Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе», – говорится в заявлении ведомства.

В СГБ подчеркивают, что центральное правительство совместно с международными партнерами продолжает активную работу по освобождению всех граждан Грузии, «незаконно находящихся в заключении на оккупированных территориях».


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